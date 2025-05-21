В Рязани на две недели отключили горячую воду

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся планово-профилактические работы. В связи с этим отключили горячую воду с 21 мая по 3 июня по адресам: улица 1-й Тракторный проезд, дома №№ 6, 7, 8, 9; улица 3-й Тракторный проезд, дом № 7; улица 4-й Мервинский проезд, дом № 2/27; улица 6-й Коломенский проезд, дом № 7/30.

В Рязани на две недели отключили горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся планово-профилактические работы. В связи с этим отключили горячую воду с 21 мая по 3 июня по адресам:

улица 1-й Тракторный проезд, дома №№ 6, 7, 8, 9;

улица 3-й Тракторный проезд, дом № 7;

улица 4-й Мервинский проезд, дом № 2/27;

улица 6-й Коломенский проезд, дом № 7/30;

улица Великанова, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 6, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19;

улица Вишневая, дома №№ 28/4, 30, 32, 34/2;

улица Западная, дом № 8;

улица Коломенская, дома №№ 1а, 3;

улица Комбайновая, дома №№ 1/5, 2/7,13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 21, 21 корпус 1, 22 корпус 1, 24, 26, 28;

улица Костычева, дома №№ 2, 2 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 12 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1.

С оставшимся списком домов, где отключили горячую воду, можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что сроки проведения работ могут скорректировать по согласованию с администрацией города.