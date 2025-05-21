Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
19°
Чтв, 22
20°
Птн, 23
23°
ЦБ USD 80.31 -0.1 21/05
ЦБ EUR 89.97 -0.54 21/05
Нал. USD 82.38 / 82.00 21/05 13:20
Нал. EUR 92.67 / 93.47 21/05 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
11 580
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
10 830
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
15 694
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
52 456
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани на две недели отключили горячую воду
В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся планово-профилактические работы. В связи с этим отключили горячую воду с 21 мая по 3 июня по адресам: улица 1-й Тракторный проезд, дома №№ 6, 7, 8, 9; улица 3-й Тракторный проезд, дом № 7; улица 4-й Мервинский проезд, дом № 2/27; улица 6-й Коломенский проезд, дом № 7/30.

В Рязани на две недели отключили горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся планово-профилактические работы. В связи с этим отключили горячую воду с 21 мая по 3 июня по адресам:

  • улица 1-й Тракторный проезд, дома №№ 6, 7, 8, 9;
  • улица 3-й Тракторный проезд, дом № 7;
  • улица 4-й Мервинский проезд, дом № 2/27;
  • улица 6-й Коломенский проезд, дом № 7/30;
  • улица Великанова, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 6, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19;
  • улица Вишневая, дома №№ 28/4, 30, 32, 34/2;
  • улица Западная, дом № 8;
  • улица Коломенская, дома №№ 1а, 3;
  • улица Комбайновая, дома №№ 1/5, 2/7,13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 21, 21 корпус 1, 22 корпус 1, 24, 26, 28;
  • улица Костычева, дома №№ 2, 2 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 12 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1.

С оставшимся списком домов, где отключили горячую воду, можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что сроки проведения работ могут скорректировать по согласованию с администрацией города.