В России предложили создать рейтинг мигрантов
Депутат считает, что каждого иностранца «нужно оценивать». В пример парламентарий привел опыт Китая, где социальные рейтинги, по его словам, «очень грамотные, очень толковые». «И я думаю, что можно по примеру [Китая] ввести такой рейтинг для каждого мигранта», — сказал Миронов. Если же позиция иностранца в топе будет низкой, то его вместе с семьей предлагается депортировать.
В России предложили создать рейтинг мигрантов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Сергея Миронова.
Он считает, что каждого иностранца «нужно оценивать». В пример парламентарий привел опыт Китая, где социальные рейтинги, по его словам, «очень грамотные, очень толковые».
«И я думаю, что можно по примеру [Китая] ввести такой рейтинг для каждого мигранта», — сказал Миронов.
Если же позиция иностранца в топе будет низкой, то его вместе с семьей предлагается депортировать.