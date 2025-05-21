В России предложили создать рейтинг мигрантов

Депутат считает, что каждого иностранца «нужно оценивать». В пример парламентарий привел опыт Китая, где социальные рейтинги, по его словам, «очень грамотные, очень толковые». «И я думаю, что можно по примеру [Китая] ввести такой рейтинг для каждого мигранта», — сказал Миронов. Если же позиция иностранца в топе будет низкой, то его вместе с семьей предлагается депортировать.

В России предложили создать рейтинг мигрантов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он считает, что каждого иностранца «нужно оценивать». В пример парламентарий привел опыт Китая, где социальные рейтинги, по его словам, «очень грамотные, очень толковые».

«И я думаю, что можно по примеру [Китая] ввести такой рейтинг для каждого мигранта», — сказал Миронов.

Если же позиция иностранца в топе будет низкой, то его вместе с семьей предлагается депортировать.