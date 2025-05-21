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В России предложили повысить пособия беременным студенткам до уровня МРОТ
Ранее Минтруд разработал законопроект, по которому размер пособия по беременности и родам для студенток планируют увеличить до размера регионального прожиточного минимума. Парламентарий подчеркнул, что инициатива министерства правильная, но с этими мерами поддержки тянуть нельзя. «Недостаточно просто призывать молодых людей быстрее создавать семьи. Если на деле молодая девушка, которая учится и ждет ребенка, почти ничего не получает от государства», — сказал Миронов.

В России предложили повысить пособия беременным студенткам до уровня МРОТ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова.

Он отметил, что ранее Минтруд разработал законопроект, по которому размер пособия по беременности и родам для студенток планируют увеличить до размера регионального прожиточного минимума.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива министерства правильная, но с этими мерами поддержки тянуть нельзя.

«Недостаточно просто призывать молодых людей быстрее создавать семьи. Если на деле молодая девушка, которая учится и ждет ребенка, почти ничего не получает от государства», — сказал Миронов.