В июне Apple презентует новую операционную систему iOS 19
Презентация состоится 9 июня, где будут представлены обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS и watchOS. Ожидается, что в рамках мероприятия Apple также представит обновления для ИИ-системы Apple Intelligence.
В июне Apple презентует новую операционную систему iOS 19. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на сайт компании.
Презентация состоится 9 июня, где будут представлены обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS и watchOS.
Ожидается, что в рамках мероприятия Apple также представит обновления для ИИ-системы Apple Intelligence.