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В ХМАО вернувшийся с СВО мужчина регулярно избивал жену

В ХМАО вернувшийся с СВО мужчина регулярно избивал жену. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что 24-летняя Анастасия познакомилась с Махиром несколько лет назад. Вскоре они стали жить вместе и поженились.

В какой-то момент 48-летнего азербайджанца отправили в СИЗО по делу о незаконной миграции, но через год отпустили под домашний арест. Тогда Махир подписал контракт и отправился на СВО.

Однако уже через неделю службы он получил ранение и был госпитализирован.

По словам девушки, с тех пор поведение ее мужа стало агрессивным. Он постоянно контролировал возлюбленную, ревновал и запрещал общаться с разными людьми.

В прошлом году пара разошлась. По словам Анастасии, она устала жить с постоянными угрозами и очень боится за свою жизнь.

Видео можно посмотреть по ссылке.