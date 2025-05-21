В аварии в Сараевском районе пострадала 17-летняя девушка

ДТП случилось 20 мая в селе Большие Можары. По предварительной информации, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия водитель и несовершеннолетняя пассажирка с травмами обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В аварии в Сараевском районе пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП случилось 20 мая в селе Большие Можары. По предварительной информации, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109 не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия водитель и несовершеннолетняя пассажирка с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.