Сотрудники рязанских медучреждений изучили инструменты бережливого производства

21 мая в Агентстве развития бизнеса прошел тренинг для первой группы сотрудников медицинских учреждений Рязанской области. Представители госпиталей и больниц Рязани и Рыбновского района повысили квалификацию, изучив основные инструменты бережливого производства.

Возможность получить новые знания и опыт, улучшить условия труда и качество оказываемых услуг представителям различных сфер деятельности дал федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Одна из его целей ― внедрение «бережливых» инструментов в 100% организациях социальной сферы и госструктур к 2030 году. На сегодняшний день в Рязанской области инструменты бережливого производства уже внедрены в работу 55 учреждений образования, 17 больниц и поликлиник, 17 учреждений культуры. С целью сбора и распространения лучших практик оптимизации процессов в регионе создан штаб по реализации федпроекта «Производительность труда». Обучать сотрудников учреждений соцсферы будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Напомним, подробную информацию о реализации федпроекта и инструментах бережливого производства можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.