Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
19°
Чтв, 22
20°
Птн, 23
23°
ЦБ USD 80.31 -0.1 21/05
ЦБ EUR 89.97 -0.54 21/05
Нал. USD 82.38 / 82.00 21/05 13:20
Нал. EUR 92.67 / 93.47 21/05 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
11 584
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
10 830
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
15 694
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
52 456
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец незаконно использовал данные клиентов сотового оператора
Установлено, что в 2024 году 28-летний житель Рыбновского района работал продавцом в салоне сотовой связи. Вместе с неустановленным лицом он использовал свой персональный логин на рабочем компьютере, оформлял фиктивные заявки на сервисное обслуживание от имени абонентов. В них указывались идентификационные номера SIM-карт, после чего производилась несанкционированная замена номеров, данные которых за денежное вознаграждение он передавал своему сообщнику. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ.

Рязанец незаконно использовал данные клиентов сотового оператора. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2024 году 28-летний житель Рыбновского района работал продавцом в салоне сотовой связи. Вместе с неустановленным лицом он использовал свой персональный логин на рабочем компьютере, оформлял фиктивные заявки на сервисное обслуживание от имени абонентов. В них указывались идентификационные номера SIM-карт, после чего производилась несанкционированная замена номеров, данные которых за денежное вознаграждение он передавал своему сообщнику.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг телефонной, почтовой, телеграфной или иных видов связи, и с доступом к охраняемой законом компьютерной информации на срок 1 год.