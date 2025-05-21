Рязанец незаконно использовал данные клиентов сотового оператора

Установлено, что в 2024 году 28-летний житель Рыбновского района работал продавцом в салоне сотовой связи. Вместе с неустановленным лицом он использовал свой персональный логин на рабочем компьютере, оформлял фиктивные заявки на сервисное обслуживание от имени абонентов. В них указывались идентификационные номера SIM-карт, после чего производилась несанкционированная замена номеров, данные которых за денежное вознаграждение он передавал своему сообщнику. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ.

Рязанец незаконно использовал данные клиентов сотового оператора. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2024 году 28-летний житель Рыбновского района работал продавцом в салоне сотовой связи. Вместе с неустановленным лицом он использовал свой персональный логин на рабочем компьютере, оформлял фиктивные заявки на сервисное обслуживание от имени абонентов. В них указывались идентификационные номера SIM-карт, после чего производилась несанкционированная замена номеров, данные которых за денежное вознаграждение он передавал своему сообщнику.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг телефонной, почтовой, телеграфной или иных видов связи, и с доступом к охраняемой законом компьютерной информации на срок 1 год.