Рязанцы возмутились ночными дорожными работами

По словам автора поста, ремонт ведется на улице Каширина и мешает спать. «Время 02:36. Идут ремонтные работы. Всегда ночью! Напротив расположен жилой дом. Спать просто невозможно! К поездам мы привыкли, но когда сверлят асфальт всю ночь?! Я не знаю, как это прекратить, но это просто какой-то ужас», — говорится в сообщении.