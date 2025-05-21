Рязанцы рассказали об идеальном отпуске

Отмечается, что 18% жителей считают идеальным отдых на любом море. На втором месте по частоте упоминаний рекомендация отдыхать дома, в родных стенах (15%), а на третьем — поездка на дачу или в деревню (13%). По 10% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Заграничные направления менее востребованы: 6% назвали любую страну за рубежом, 4% — Азию, 3% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию.

Рязанцы рассказали, куда бы они хотели отправиться в отпуск. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что 18% жителей считают идеальным отдых на любом море.

На втором месте по частоте упоминаний рекомендация отдыхать дома, в родных стенах (15%), а на третьем — поездка на дачу или в деревню (13%).

По 10% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России.

Заграничные направления менее востребованы: 6% назвали любую страну за рубежом, 4% — Азию, 3% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию.