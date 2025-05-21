Рязанцев предупредили о массовой рассылке дипфейков с представителями власти
Отмечается, что дипфейки рассылают по федеральным Telegram-каналам. «Зафиксирована массовая рассылка по федеральным тг-каналам дипфейков с участием представителей органов государственной власти», — отметили в оперштабе.
Рязанцев предупредили о массовой рассылке дипфейков с представителями власти. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Отмечается, что дипфейки рассылают по федеральным Telegram-каналам.
«Зафиксирована массовая рассылка по федеральным тг-каналам дипфейков с участием представителей органов государственной власти», — отметили в оперштабе.