Россиянам назвали лучшие и дешевые модели iPhone

iPhone 13 в мае 2025 года продается в среднем за 43,2 тыс. руб. Эксперты называют его лучшим за свою цену, так как он предлагает небольшой OLED-дисплей, двойную камеру, поддержку актуальных версий iOS и 128 ГБ памяти в базовой версии. Следом идет новый iPhone 16e. При цене от 48,3 тыс. руб. он может похвастаться 6,1-дюймовым OLED-экраном, высоким уровнем автономности и скоростным фирменным модемом Apple C1. Замыкает тройку iPhone 16 Pro, стоимость которого опустилась до 85 тыс. руб. Эксперты называют хорошей эту цену.

Россиянам назвали лучшие и дешевые модели iPhone. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на портал «Палач».

По его информации, iPhone 13 в мае 2025 года продается в среднем за 43,2 тыс. руб. Эксперты называют его лучшим за свою цену, так как он предлагает небольшой OLED-дисплей, двойную камеру, поддержку актуальных версий iOS и 128 ГБ памяти в базовой версии.

Следом идет новый iPhone 16e. При цене от 48,3 тыс. руб. он может похвастаться 6,1-дюймовым OLED-экраном, высоким уровнем автономности и скоростным фирменным модемом Apple C1. Однако смартфон имеет немало недостатков: в нем одна тыльная камера, отсутствует MagSafe, а также экран с частотой 60 Гц и вырезом-«челкой».

Замыкает тройку iPhone 16 Pro, стоимость которого опустилась до 85 тыс. руб. Эксперты называют хорошей эту цену: устройство предлагает титановый корпус, высокопроизводительный процессор Apple A18 Pro, OLED-экран с высокой яркостью и частотой 120 Гц, тройную камеру и аккумулятор, которого хватит на день работы.