Россиян предупредили о штрафах за рубку деревьев на даче

«Во-первых, нельзя рубить деревья, занесенные в Красную книгу, или те, которые являются местом обитания краснокнижных животных или растений. Во-вторых, полученную древесину нельзя продавать, только самому пустить на дрова», — заявил эксперт. Если из-за сильного ветра дерево упало или может упасть на территории участка, лучше уточнить в администрации или правлении СНТ, можно ли его убрать. В целом рисковать с вырубкой не стоит, так как административная ответственность за нее может быстро перейти в уголовную, предупредил Кобяков.

Россиян предупредили о штрафах за рубку деревьев на даче. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на члена общественного совета при Рослесхозе Константина Кобякова.

Он рассказал, о каких насаждениях идет речь.

«Во-первых, нельзя рубить деревья, занесенные в Красную книгу, или те, которые являются местом обитания краснокнижных животных или растений. Во-вторых, полученную древесину нельзя продавать, только самому пустить на дрова», — заявил эксперт.

Если из-за сильного ветра дерево упало или может упасть на территории участка, лучше уточнить в администрации или правлении СНТ, можно ли его убрать. В целом рисковать с вырубкой не стоит, так как административная ответственность за нее может быстро перейти в уголовную, предупредил Кобяков.