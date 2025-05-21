Российский вирусолог заявил, что птичий грипп от кошек может передаться человеку
Отмечается, что патоген обладает высокой степенью заразности и способен вызвать тяжелые симптомы, то вызванную им эпидемию можно сравнить с распространением черной оспы, поэтому в России нужно подготовить прототип вакцины от H5N1. Препарат должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью станет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку.
Российский вирусолог заявил, что птичий грипп от кошек может передаться человеку. Об этом пишут «
Отмечается, что патоген обладает высокой степенью заразности и способен вызвать тяжелые симптомы, то вызванную им эпидемию можно сравнить с распространением черной оспы, поэтому в России нужно подготовить прототип вакцины от H5N1.
По его словам, препарат должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью станет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку.