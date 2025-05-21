Опубликованы подробности ДТП с перевернувшейся легковушкой в центре Рязани
Авария случилась 21 мая на пересечении улиц Маяковского и Свободы. Столкнулись «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Джилли». От удара «Ларгус» опрокинулся. В результате происшествия пострадал пассажир перевернувшейся легковушки. Ему потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Опубликованы подробности ДТП с перевернувшейся легковушкой в центре Рязани. Их привела пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.
Авария случилась 21 мая на пересечении улиц Маяковского и Свободы. Столкнулись «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Джилли». От удара «Ларгус» опрокинулся.
В результате происшествия пострадал пассажир перевернувшейся легковушки. Ему потребовалась медицинская помощь.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее очевидцы публиковали видео с места аварии.