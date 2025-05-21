Момент ДТП на Московском шоссе попал на видео

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 11:17 в среду, 21 мая. Судя по кадрам, легковушка двигалась по правой полосе и начала перестраиваться в левую, после чего врезалась в проезжающий мимо автомобиль. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.