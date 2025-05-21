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Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо
По словам главы ведомства, Минэнерго планирует удержать увеличение стоимости топлива в 2025 году в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза на нефтепродукты. «Мы на эту цель тратим все наши усилия. Пока нам это удавалось», — отметил Цивилев.

Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо. Об этом 21 мая сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

По словам главы ведомства, Минэнерго планирует удержать увеличение стоимости топлива в 2025 году в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза на нефтепродукты.

«Мы на эту цель тратим все наши усилия. Пока нам это удавалось», — отметил Цивилев.