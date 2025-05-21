Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо
По словам главы ведомства, Минэнерго планирует удержать увеличение стоимости топлива в 2025 году в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза на нефтепродукты. «Мы на эту цель тратим все наши усилия. Пока нам это удавалось», — отметил Цивилев.
Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо. Об этом 21 мая
По словам главы ведомства, Минэнерго планирует удержать увеличение стоимости топлива в 2025 году в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза на нефтепродукты.
«Мы на эту цель тратим все наши усилия. Пока нам это удавалось», — отметил Цивилев.