Две легковушки столкнулись возле АЗС в Рязанской области
ДТП произошло в среду, 21 мая, в деревне Юмашево в Пронском районе. Renault Logan столкнулся с «ВАЗ- 2113». Отмечается, что люди в аварии не пострадали, у машин — механические повреждения.
Две легковушки столкнулись возле АЗС в Рязанской области. Об этом сообщает «Пронская газета».
ДТП произошло в среду, 21 мая, в деревне Юмашево в Пронском районе. Renault Logan столкнулся с «ВАЗ- 2113».
Отмечается, что люди в аварии не пострадали, у машин — механические повреждения.
Фото: паблик «Пронский брехунок»