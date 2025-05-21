Две легковушки столкнулись возле АЗС в Рязанской области

ДТП произошло в среду, 21 мая, в деревне Юмашево в Пронском районе. Renault Logan столкнулся с «ВАЗ- 2113». Отмечается, что люди в аварии не пострадали, у машин — механические повреждения.