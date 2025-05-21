27-летняя рязанка обокрала магазин на окраине города
Отмечается, что в полицию обратился представитель супермаркета и сообщил, что из торгового зала пропали продукты. Оперативники опросили работников магазина и выяснили, что в день кражи продавцы заметили женщину, которая вела себя необычно. Получив описание внешности странной посетительницы, оперативники узнали 27-летнюю рязанку, которую ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за хищения. Полицейские разыскали рецидивистку и задержали.
27-летняя рязанка обокрала магазин на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратился представитель супермаркета и сообщил, что из торгового зала пропали продукты.
Оперативники опросили работников магазина и выяснили, что в день кражи продавцы заметили женщину, которая вела себя необычно.
Получив описание внешности странной посетительницы, оперативники узнали 27-летнюю рязанку, которую ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за хищения.
Полицейские разыскали рецидивистку и задержали.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.