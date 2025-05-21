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23-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков
Отмечается, что в октябре 2024 года подсудимый нарвал на заброшенном участке в соседнем селе дикорастущую коноплю, высушил ее и оставил на хранение. Общая масса марихуаны составила 11,1 грамма. Полицейские в январе 2025 года изъяли наркотики. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину. Сараевский районный суд назначил молодому человеку 360 часов обязательных работ.

23-летнего жителя Сараевского района осудили за хранение наркотиков. Об этом 21 мая сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что в октябре 2024 года подсудимый нарвал на заброшенном участке в соседнем селе дикорастущую коноплю, высушил ее и оставил на хранение. Общая масса марихуаны составила 11,1 грамма.

Полицейские в январе 2025 года изъяли наркотики.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину.

Сараевский районный суд назначил молодому человеку 360 часов обязательных работ.