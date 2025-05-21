23-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков
Отмечается, что в октябре 2024 года подсудимый нарвал на заброшенном участке в соседнем селе дикорастущую коноплю, высушил ее и оставил на хранение. Общая масса марихуаны составила 11,1 грамма. Полицейские в январе 2025 года изъяли наркотики. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину. Сараевский районный суд назначил молодому человеку 360 часов обязательных работ.
23-летнего жителя Сараевского района осудили за хранение наркотиков. Об этом 21 мая сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что в октябре 2024 года подсудимый нарвал на заброшенном участке в соседнем селе дикорастущую коноплю, высушил ее и оставил на хранение. Общая масса марихуаны составила 11,1 грамма.
Полицейские в январе 2025 года изъяли наркотики.
Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину.
Сараевский районный суд назначил молодому человеку 360 часов обязательных работ.