Жителя Михайловского района осудят за хранение наркотиков в крупном размере

По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина на участке открытой местности вблизи поселка Некрасово обнаружил кусты наркосодержащего растения. Оборвав части растения, он высушил их и стал хранить у себя дома. Его задержали полицейские, из незаконного оборота изъято свыше 1,3 кг марихуаны. Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд.