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Законопроект о защите пострадавших в ДТП внесли в Госдуму
Автор законопроекта — депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Он направлен на защиту граждан, пострадавших в ДТП, когда виновники не исполняют решения суда о компенсации ущерба. Как отметили в публикации, на данный момент приставы не могут ограничить таким должникам право управления автомобилем, что, по мнению автора инициативы, снижает эффективность взыскания. Действующее законодательство позволяет временно ограничивать водительские права за неуплату алиментов и других долгов, но не за уклонение от компенсации ущерба, причиненного ДТП, что создает правовой пробел, которым часто пользуются недобросовестные водители.

Законопроект о защите пострадавших в ДТП внесли в Госдуму. Об этом 20 мая сообщило РИА Новости.

Автор законопроекта — депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Он направлен на защиту граждан, пострадавших в ДТП, когда виновники не исполняют решения суда о компенсации ущерба.

Как отметили в публикации, на данный момент приставы не могут ограничить таким должникам право управления автомобилем, что, по мнению автора инициативы, снижает эффективность взыскания.

«Действующее законодательство позволяет временно ограничивать водительские права за неуплату алиментов и других долгов, но не за уклонение от компенсации ущерба, причиненного ДТП, что создает правовой пробел, которым часто пользуются недобросовестные водители», — говорится в сообщении.

По мнению депутата, ограничение водительских прав станет стимулом для исполнения судебных решений.

Законопроектом предлагается применять такую меру при долге от 100 тысяч рублей.