Законопроект о защите пострадавших в ДТП внесли в Госдуму. Об этом 20 мая
Автор законопроекта — депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Он направлен на защиту граждан, пострадавших в ДТП, когда виновники не исполняют решения суда о компенсации ущерба.
Как отметили в публикации, на данный момент приставы не могут ограничить таким должникам право управления автомобилем, что, по мнению автора инициативы, снижает эффективность взыскания.
«Действующее законодательство позволяет временно ограничивать водительские права за неуплату алиментов и других долгов, но не за уклонение от компенсации ущерба, причиненного ДТП, что создает правовой пробел, которым часто пользуются недобросовестные водители», — говорится в сообщении.
По мнению депутата, ограничение водительских прав станет стимулом для исполнения судебных решений.
Законопроектом предлагается применять такую меру при долге от 100 тысяч рублей.