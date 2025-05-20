В Рязанском районе водителя мопеда осудили на 12 суток

В селе Вышгород Рязанского района полицейские остановили 28-летнего водителя на мопеде. У него не было водительских прав. Кроме того, от молого человека пахло алкоголем. Инспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медосвидетельствование. Прибор показал 0,769 мг/л. В отношении водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком 12 суток.

В Рязанском районе водителя мопеда осудили на 12 суток. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

В селе Вышгород Рязанского района полицейские остановили 28-летнего водителя на мопеде. У него не было водительских прав. Кроме того, от молого человека пахло алкоголем.

Инспекторы отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медосвидетельствование. Прибор показал 0,769 мг/л.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком 12 суток.