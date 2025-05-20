В Рязанской области закроют движение по наплавному мосту через Оку

«По техническим причинам с 10:00 до 11:30 будет перекрыто движение по наплавному мосту в районе села Фатьяновка Спасского района», — говорится в сообщении минтранса.

В Рязанской области закроют движение по наплавному мосту через Оку. Об этом во вторник, 20 мая, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

«По техническим причинам с 10:00 до 11:30 будет перекрыто движение по наплавному мосту в районе села Фатьяновка Спасского района», — говорится в сообщении.