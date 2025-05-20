В Рязанской области владельца земельного участка оштрафовали на 250 тысяч

Управление Россельхознадзора провело внеплановую документарную проверку в отношении ООО «ЭВЕРЕСТ-АГРО». Специалисты установили, что земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 201,1 га в Клепиковском районе заросли сорняками и кустарниками. Владельца оштрафовали на 250 тысяч рублей и выдали предписание с требованием устранить нарушения.