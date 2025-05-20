В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре в селе Семион Кораблинского района поступила 19 мая в 17:50. Горела баня. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники. Отмечается, что баня повреждена огнем. Площадь пожара — 25 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в селе Семион Кораблинского района поступила 19 мая в 17:50. Горела баня.
В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.
Отмечается, что баня повреждена огнем.
Площадь пожара — 25 квадратных метров.
Пострадавших нет.