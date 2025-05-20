В Рязанской области погиб лосенок

Утром 20 мая на улице Строителей в Новомичуринске нашли лежащего лосенка. Он не подавал признаков жизни, при этом ран и царапин на теле животного не было. Жители вызвали полицию, охотоведа Павла Балабошина и начальника районной ветстанции Виктора Жарикова. «Откуда взялся лосенок? Явно из ближайшего леса. Криминала в этом случае нет, никаких признаков инфекции я также не обнаружил. Видимо, попав в городские условия, животное пережило стресс, и сердце не выдержало. Охотовед организовал отвоз погибшего лосенка к месту утилизации», — отметил Виктор Жариков.

В Рязанской области погиб лосенок. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Утром 20 мая на улице Строителей в Новомичуринске нашли лежащего лосенка. Он не подавал признаков жизни, при этом ран и царапин на теле животного не было.

Жители вызвали полицию, охотоведа Павла Балабошина и начальника районной ветстанции Виктора Жарикова.

«Откуда взялся лосенок? Явно из ближайшего леса. Криминала в этом случае нет, никаких признаков инфекции я также не обнаружил. Видимо, попав в городские условия, животное пережило стресс, и сердце не выдержало. Охотовед организовал отвоз погибшего лосенка к месту утилизации», — отметил Виктор Жариков.