В работе ряда российских сервисов произошел масштабный сбой
Сбои фиксируются в ЕМИАС, налоговой, СБИС, системе «Честный знак», Госключе. Пользователи жалуются на проблемы с доступом. Как сообщают в СБИС, на их сервисы совершена DDos-атака.
В работе ряда российских сервисов произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис DownDetector.
Сбои фиксируются в ЕМИАС, налоговой, СБИС, системе «Честный знак», Госключе.
Пользователи жалуются на проблемы с доступом.
Как сообщают в СБИС, на их сервисы совершена DDos-атака.