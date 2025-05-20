В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Российская армия поразила объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотников, склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего ВСУ. Потери противника составили до 1290 боевиков. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы JDAM и 89 беспилотников.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Российская армия поразила объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотников, склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего ВСУ.

Потери противника составили до 1290 боевиков. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы JDAM и 89 беспилотников.