В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Российская армия поразила объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотников, склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего ВСУ. Потери противника составили до 1290 боевиков. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы JDAM и 89 беспилотников.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Российская армия поразила объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотников, склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего ВСУ.
Потери противника составили до 1290 боевиков. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы JDAM и 89 беспилотников.