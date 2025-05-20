В Касимове мужчина хранил дома крупную партию наркотиков, его задержали

Отмечается, что задержание прошло при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии. В доме 31-летнего касимовца оперативники нашли спрятанный в шкафу пакет с четырьмя самодельными контейнерами. Также аналогичный контейнер нашли под ванной. Экспертиза установила, что в контейнерах содержится более 194 граммов марихуаны. По предварительной информации, мужчина нашел заросли дикорастущей конопли в окрестностях города и изготовил из нее марихуану. Возбуждено уголовное дело. Касимовцу грозит до 10 лет лишения свободы.

В Касимове мужчина хранил дома крупную партию наркотиков, его задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что задержание прошло при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии.

В доме 31-летнего касимовца оперативники нашли спрятанный в шкафу пакет с четырьмя самодельными контейнерами. Также аналогичный контейнер нашли под ванной. Экспертиза установила, что в контейнерах содержится более 194 граммов марихуаны.

По предварительной информации, мужчина нашел заросли дикорастущей конопли в окрестностях города и изготовил из нее марихуану.

Возбуждено уголовное дело. Касимовцу грозит до 10 лет лишения свободы.