В Госдуме заявили, что Европа готовится к войне с Россией

Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды. Парламентарий отметил, что наиболее серьезные «антироссийские мероприятия» проходят в Прибалтике и Финляндии.

В Госдуме заявили, что Европа готовится к войне с Россией. Об этом пишет News.ru со ссылкой на депутата Виктора Соболева.

По его словам, Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды.

Парламентарий отметил, что наиболее серьезные «антироссийские мероприятия» проходят в Прибалтике и Финляндии.