В Екатеринбурге мужчина назвал себя участником СВО и избил девушку

В Екатеринбурге мужчина напал на девушку в супермаркете и жестоко избил. Об этом пострадавшая рассказала E1.RU.

Инцидент произошел в супермаркете на Таганской.

«Он говорил с кем-то и сказал: „Шалава“. Я спросила у него: „Это вы мне?“. Он мне в ответ начал хамить, бросил пакет и стал меня бить. При этом сказал: „Я с СВО, мне за это ничего не будет!“. Я сейчас боюсь за свое здоровье», — рассказала собеседница издания.

Отмечается, что девушка зафиксировала побои. У нее остался синяк под глазом, и кружится голова. Напавший на нее мужчина, как заявила пострадавшая, живет рядом с магазином. После конфликта она встретилась с ним и вместо извинений получила угрозы.

«Он мне сказал: „Пойдем выйдем, я тебе добавлю еще“», — заявила девушка.

Как рассказали изданию в полиции, заявление пострадавшей принято. Ее направили на прохождение судебно-медицинского освидетельствования, чтобы установить степени тяжести причиненных травм.

«Участковые опросили очевидцев инцидента, изучили записи камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, причастного к инциденту. По итогам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение», — заключили в полиции.

Фото и видео: E1.RU