Рязань приняла участие на международной выставке в Шанхае

С 19 по 21 мая в Шанхае проходит SIAL China 2025 — крупнейшая международная выставка продуктов питания и агропромышленной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К ней присоединились более 5 000 участников из 70 стран, свыше 180 000 профессиональных посетителей.

Рязанская область представлена коллективной экспозицией, организованной при поддержке Агентства развития бизнеса Рязанской области. На стенде региона свою продукцию демонстрируют 9 экспортноориентированных предприятий, уже работающих или планирующих выход на рынок Китая:

ООО «КФ Конфеста» — шоколадные конфеты и шоколад;

ООО «КФ Верность качеству» — премиальный шоколад;

ООО «Русские мельницы» — мука (мельница № 1 в России по мощности производства);

ООО «Лина» — продукция глубокой заморозки;

ООО «Источник-Логистинг» — семечки, сухарики;

ИП Абрамов Д. Н. (ООО «Скопинзернопродукт») — зерно и масличные культуры;

ООО «Ремтех» — каши, мюсли, хлопья;

ООО «РусЭкспоТрейд» — широкий ассортимент: конфеты, вафли, пряники, мармелад, мука, масло, крупы;

ООО «Вкуснова» — мясные снеки и чипсы.

В первый день выставки стенд региона посетила рязанская делегация во главе с губернатором Павлом Малковым. В состав делегации вошли зампред правительства региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Для рязанских компаний участие в SIAL China — стратегический важный шаг к расширению экспортных возможностей.