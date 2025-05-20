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Рязань приняла участие на международной выставке в Шанхае

С 19 по 21 мая в Шанхае проходит SIAL China 2025 — крупнейшая международная выставка продуктов питания и агропромышленной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К ней присоединились более 5 000 участников из 70 стран, свыше 180 000 профессиональных посетителей.

Рязанская область представлена коллективной экспозицией, организованной при поддержке Агентства развития бизнеса Рязанской области. На стенде региона свою продукцию демонстрируют 9 экспортноориентированных предприятий, уже работающих или планирующих выход на рынок Китая:

  • ООО «КФ Конфеста» — шоколадные конфеты и шоколад;
  • ООО «КФ Верность качеству» — премиальный шоколад;
  • ООО «Русские мельницы» — мука (мельница № 1 в России по мощности производства);
  • ООО «Лина» — продукция глубокой заморозки;
  • ООО «Источник-Логистинг» — семечки, сухарики;
  • ИП Абрамов Д. Н. (ООО «Скопинзернопродукт») — зерно и масличные культуры;
  • ООО «Ремтех» — каши, мюсли, хлопья;
  • ООО «РусЭкспоТрейд» — широкий ассортимент: конфеты, вафли, пряники, мармелад, мука, масло, крупы;
  • ООО «Вкуснова» — мясные снеки и чипсы.

В первый день выставки стенд региона посетила рязанская делегация во главе с губернатором Павлом Малковым. В состав делегации вошли зампред правительства региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Для рязанских компаний участие в SIAL China — стратегический важный шаг к расширению экспортных возможностей.

«Все участники выставки ставят перед собой цели выйти на рынок Китая или расширить присутствие на нем, найти потенциальных покупателей и дистрибьюторов на свою продукцию. Надеемся на весомые результаты переговоров, которые приведут к заключению новых экспортных контрактов», — отметила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.