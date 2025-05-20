Россиянам пообещали скорое наступление летней погоды

Летняя погода ожидается в центральных регионах уже в эти выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха прогреется на 4 градуса выше нормы. «Ночные температуры будут держаться в диапазоне от плюс 10 до плюс 14 градусов, а дневные достигать плюс 20-26 градусов. Но стоит учитывать, что погода в мае переменчива и пока нет уверенности, что тепло продержится до конца месяца», — отметил метеоролог.

Россиянам пообещали скорое наступление летней погоды. Прогноз на ближайшие дни дал РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, летняя погода ожидается в центральных регионах уже в эти выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха прогреется на 4 градуса выше нормы.

«Ночные температуры будут держаться в диапазоне от плюс 10 до плюс 14 градусов, а дневные достигать плюс 20-26 градусов. Но стоит учитывать, что погода в мае переменчива и пока нет уверенности, что тепло продержится до конца месяца», — отметил метеоролог.