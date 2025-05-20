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Россиянам назвали преимущества инвестирования в кофе
20 мая Московская биржа начала торги фьючерсами на зерно. Контракты отражают динамику биржевой цены из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов-производителей. «Это деньги прогнозируемые. В случае неудачи сельскохозяйственной истории, погода или какой-нибудь вредитель, стоимость вложенных денег серьезно возрастает, потому что кофе — продукт постоянного потребления, мода на кофе растет во всем мире», — отметил специалист.

Россиянам назвали преимущества инвестирования в кофе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экономиста, эксперта рынка товаров повседневного спроса (FMCG) Александра Анфиногенова.

20 мая Московская биржа начала торги фьючерсами на зерно. Контракты отражают динамику биржевой цены из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов-производителей.

«Это деньги прогнозируемые. В случае неудачи сельскохозяйственной истории, погода или какой-нибудь вредитель, стоимость вложенных денег серьезно возрастает, потому что кофе — продукт постоянного потребления, мода на кофе растет во всем мире», — отметил специалист.

Он добавил, что сельское хозяйство в целом — довольно рискованная отрасль для инвестиций, так успех зависит от трудно прогнозируемых факторов. Однако кофе, какао, чай и табак торгуются на рынке довольно стабильно.