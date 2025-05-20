Российские ученые синтезировали лекарство от болезни Паркинсона

Одно из соединений улучшало состояние животных в модели болезни. Как рассказал профессор Вадим Негребецкий, через 2-3 года завершатся доклинические испытания, а затем могут начаться клинические исследования. «Это станет следующим шагом на пути к созданию инновационного препарата, способного изменить подход к лечению болезни Паркинсона», — добавили в Пироговском университете.

Российские ученые синтезировали лекарство от болезни Паркинсона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт фармации и медицинской химии Пироговского университета.

Одно из соединений улучшало состояние животных в модели болезни. Как рассказал профессор Вадим Негребецкий, через 2-3 года завершатся доклинические испытания, а затем могут начаться клинические исследования.

«Это станет следующим шагом на пути к созданию инновационного препарата, способного изменить подход к лечению болезни Паркинсона», — добавили в Пироговском университете.