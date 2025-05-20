Росфинмониторинг запросил доступ к переводам через СБП и картам «Мир»

Отмечается, что соответствующий проект уже разработан. Сейчас Росфинмониторинг может получать такую информацию только через банки. При одобрении закона ведомство сможет напрямую запрашивать данные у оператора платежной системы — НСПК. По словам экспертов, это ускорит выявление подозрительных операций и поможет эффективнее бороться с отмыванием денег.

Росфинмониторинг запросил доступ к переводам через СБП и картам «Мир». Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что соответствующий проект уже разработан.

Сейчас Росфинмониторинг может получать такую информацию только через банки.

При одобрении закона ведомство сможет напрямую запрашивать данные у оператора платежной системы — НСПК.

По словам экспертов, это ускорит выявление подозрительных операций и поможет эффективнее бороться с отмыванием денег.