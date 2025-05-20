Павел Малков: продвигаем рязанские товары на китайский рынок

Рабочую группу возглавил губернатор области Павел Малков. В Шанхае прошла встреча с встречи с Генконсулом России Дмитрием Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных товаров и побочных продуктов животноводства.

Рязанская делегация отправилась в Китай с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба регправительства.

Рабочую группу возглавил губернатор области Павел Малков.

В Шанхае прошла встреча с встречи с Генконсулом России Дмитрием Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных товаров и побочных продуктов животноводства.

«КНР — наш основной внешнеторговый партнер. В прошлом году его доля в общем объеме внешней торговли составила 22%. Системно работаем над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. Также прорабатываем создание совместных производств в рязанских индустриальных и агропромышленных парках», — рассказал глава региона.

Также в составе делегации работают вице-губернатор Артем Бранов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, зампред правительства области Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, и. о. директора АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» Александр Лукин.