Инспекторы ГАИ поймали двух рязанских подростков на мотоциклах

Несовершеннолетних остановили в Ряжском районе. У двух 14-летних юношей не было водительских прав и их отстранили от управления транспортными средствами. Родителям мальчиков выдано уведомление о недопущении действий создающих условия для правонарушений, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отмечается, что за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Инспекторы ГАИ поймали двух рязанских подростков на мотоциклах. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Несовершеннолетних остановили в Ряжском районе. У двух 14-летних юношей не было водительских прав и их отстранили от управления транспортными средствами.

Родителям мальчиков выдано уведомление о недопущении действий создающих условия для правонарушений, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Отмечается, что за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей.