В Рязанской области 3 мая потеплеет до +18 градусов
Отмечается, что будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью местами заморозки −2…+3°С, днем +13…+18°С.
В Рязанской области 3 мая потеплеет до +18 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью местами заморозки −2…+3°С, днем +13…+18°С.