Скончался преподаватель РГРТУ Анатолий Агеев
Отмечается, что Анатолий Яковлевич стоял у истоков создания ИЭФ, более 10 лет занимал должность заместителя декана по воспитательной работе, был старшим преподавателем кафедры БЖДиЭ. Даже после выхода на пенсию он продолжал участвовать в жизни факультета, встречался со студентами. Прощание состоится 3 мая в 12:30 в часовне Спасо-Преображенского мужского монастыря (Сысоево, 11Г).
Скончался преподаватель РГРТУ Анатолий Агеев. Об этом сообщается в группе вуза ВКонтакте.
Отмечается, что Анатолий Яковлевич стоял у истоков создания ИЭФ, более 10 лет занимал должность заместителя декана по воспитательной работе, был старшим преподавателем кафедры БЖДиЭ.
Даже после выхода на пенсию он продолжал участвовать в жизни факультета, встречался со студентами.
Прощание состоится 3 мая в 12:30 в часовне Спасо-Преображенского мужского монастыря (Сысоево, 11Г).