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В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
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Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
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В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре юного зрителя на Соборной — премьера спектакля для самых маленьких на малой сцене «Репка».

В стендап-клубе «Punch» состоится концерт Вани Ильина, а в клубе Deep пройдет выступление рэпера Хаски.

В камерном зале областной филармонии выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Элла Хрусталева при участии вокального ансамбля МАМА Jazz с программой «Сыновья уходят в бой».

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет игровая программа «Тайна богатырского меча».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».