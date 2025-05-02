Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре юного зрителя на Соборной — премьера спектакля для самых маленьких на малой сцене «Репка».
В стендап-клубе «Punch» состоится концерт Вани Ильина, а в клубе Deep пройдет выступление рэпера Хаски.
В камерном зале областной филармонии выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Элла Хрусталева при участии вокального ансамбля МАМА Jazz с программой «Сыновья уходят в бой».
В ТРЦ «Марко Молл» пройдет игровая программа «Тайна богатырского меча».
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