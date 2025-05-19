Во всем мире цена кокосового масла выросла до рекордных значений
Отмечается, что продукт широко используется в производстве кондитерских изделий. В апреле стоимость тонны достигла $2483. При этом еще в феврале цена находилась на отметке в $1990 за тонну.
Во всем мире цена кокосового масла выросла до рекордных значений. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что продукт широко используется в производстве кондитерских изделий. В апреле стоимость тонны достигла $2483.
При этом еще в феврале цена находилась на отметке в $1990 за тонну.