В рязанском лесу нашли пораженные участки корневой губкой. Об этом сообщается в группе «Цзл Рязанской-Области» «ВКонтакте».
Отмечается, что специалисты провели запланированные работы в Солотчинском лесничестве Рязанской области.
В ходе мониторинга нашли 125 га поврежденных насаждений.
Основными причинами ослабления сосновых насаждений остается корневая губка, лиственных — изменение уровня грунтовых вод под действием почвенно-климатических факторов.
Кроме того, на площади порядка 70 га выявлены новые участки с усыханием сосновых древостоев от корневой губки.
В молодняках основной причиной ослабления является конкуренция, что неизбежно при излишней густоте естественного возобновления леса. В березняках постарше фиксируются признаки заражения бактериальной водянкой.