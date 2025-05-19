В рязанском лесу нашли пораженные участки корневой губкой

Отмечается, что специалисты провели запланированные работы в Солотчинском лесничестве Рязанской области. В ходе мониторинга нашли 125 га поврежденных насаждений. Основными причинами ослабления сосновых насаждений остается корневая губка, лиственных — изменение уровня грунтовых вод под действием почвенно-климатических факторов. Кроме того, на площади порядка 70 га выявлены новые участки с усыханием сосновых древостоев от корневой губки.