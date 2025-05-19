В Рязанской области пожилой мужчина умер около подъезда

Труп мужчины 1955 года рождения нашли в субботу, 17 мая, около подъезда жилого дома в Автозаводском микрорайоне. «Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в следкоме.

В Скопине 70-летний мужчина умер около подъезда жилого дома. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе рязанского СК.

Труп мужчины 1955 года рождения нашли в субботу, 17 мая, около подъезда жилого дома в Автозаводском микрорайоне.

«Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в следкоме.

Ранее стало известно, что в Скопине 85-летнюю женщину нашли мертвой в своем огороде. Следователи проводят проверку.