В Рязанской области пенсионерка найдена мертвой в огороде

В Скопине 85-летнюю женщину нашли мертвой в огороде. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома. Трагедия произошла в Скопине в субботу, 17 мая. Тело пенсионерки нашла родственница. «Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщили в СК.