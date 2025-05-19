В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как защититься от кишечной инфекции
Отмечается, что чаще всего источник инфекции — больной человек или носитель. Симптомы кишечных инфекций: слабость, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, высокая температура.
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как защититься от кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что чаще всего источник инфекции — больной человек или носитель.
Пути передачи:
- Через грязные руки ;
- С испорченной едой или водой;
- Через общие предметы.
Симптомы кишечных инфекций: слабость, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, высокая температура.
Простые, но важные правила профилактики:
- Мойте руки перед едой, после туалета и улицы;
- Не покупайте мясо, молоко, яйца в сомнительных местах;
- Тщательно мойте овощи и фрукты;
- Хорошо прожаривайте/проваривайте мясо, рыбу, яйца;
- Храните сырое и готовое отдельно;
- Не пейте сырую воду — только кипяченую или бутилированную;
- Не глотайте воду при купании в водоемах.