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В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как защититься от кишечной инфекции
Отмечается, что чаще всего источник инфекции — больной человек или носитель. Симптомы кишечных инфекций: слабость, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, высокая температура.

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как защититься от кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что чаще всего источник инфекции — больной человек или носитель.

Пути передачи:

  • Через грязные руки ;
  • С испорченной едой или водой;
  • Через общие предметы.

Симптомы кишечных инфекций: слабость, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, высокая температура.

Простые, но важные правила профилактики:

  • Мойте руки перед едой, после туалета и улицы;
  • Не покупайте мясо, молоко, яйца в сомнительных местах;
  • Тщательно мойте овощи и фрукты;
  • Хорошо прожаривайте/проваривайте мясо, рыбу, яйца;
  • Храните сырое и готовое отдельно;
  • Не пейте сырую воду — только кипяченую или бутилированную;
  • Не глотайте воду при купании в водоемах.