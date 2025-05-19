В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как защититься от кишечной инфекции

Отмечается, что чаще всего источник инфекции — больной человек или носитель. Симптомы кишечных инфекций: слабость, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, высокая температура.