В Перинатальном центре родила рязанка с гигантской миомой матки

Отмечается, что пациентку заранее госпитализировали и приняли решение о возможности самостоятельных родов. Женщина стала мамой в четвертый раз. Новорожденная дочь появилась на свет с весом 2800 граммов и 8/9 баллов по Апгар. Послеродовой период протекал гладко и маму с малышом уже выписали домой.

В Перинатальном центре родила рязанка с гигантской миомой матки. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Отмечается, что пациентку заранее госпитализировали и приняли решение о возможности самостоятельных родов.

Женщина стала мамой в четвертый раз. Новорожденная дочь появилась на свет с весом 2800 граммов и 8/9 баллов по Апгар.

Послеродовой период протекал гладко и маму с малышом уже выписали домой.