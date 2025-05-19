В Госдуме предложили проводить психиатрическую экспертизу живодерам

В документе утверждается, что сейчас суды часто такие экспертизы не назначают. При этом Арапов считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжелых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми.

В Госдуме предложили проводить обязательную психиатрическую экспертизу живодерам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Георгия Арапова.

В документе утверждается, что сейчас суды часто такие экспертизы не назначают.

При этом Арапов считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжелых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми.