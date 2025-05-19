Рязанский суд обязал передать государству деньги умерших людей

Установлено, что на лицевых счетах ГБУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина» находятся денежные средства граждан, которые до своей смерти проживали в учреждении. В установленный законом шестимесячный срок с заявлением о принятии наследства из родственников никто не обратился. Прокурор направил в суд иск о признании имущества выморочным и передачи его в собственность государства. Заявленные требования удовлетворены.

Суд обязал рязанский геронтологический центр передать государству деньги умерших людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что на лицевых счетах ГБУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина» находятся денежные средства граждан, которые до своей смерти проживали в учреждении.

В установленный законом шестимесячный срок с заявлением о принятии наследства из родственников никто не обратился.

Прокурор направил в суд иск о признании имущества выморочным и передачи его в собственность государства.

Заявленные требования удовлетворены.